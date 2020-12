Radja Nainggolan rimane il nome in cima alla lista dei partenti dell'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il belga voglia tornare al Cagliari.



“Sul fronte delle cessioni al primo posto c’è Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ha avuto più di una lusinga, visto che Fiorentina e Sassuolo hanno bussato alla porta di viale della Liberazione. Ma la soluzione più gradita al giocatore è quella del ritorno a Cagliari. E in quest’ottica si sta lavorando per trovare la cifra giusta che dia il via libera per un nuovo prestito. A riguardo va ricordato che, al lordo, Nainggolan costa oltre 5 milioni per i restanti 6 mesi. Giulini quanto è disposto a spendere?”