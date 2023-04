Di seguito l'elenco degli episodi da moviola in Inter-Fiorentina, seconda gara del sabato di Serie A:



Inter – Fiorentina sabato ore 18.00

Maresca

Colarossi – Capaldo

Iv: Cosso

Var: Marini

Avar: Di Bello



58' - Primo giallo della partita, Castrovilli stende Lukau che gli va via sullo slancio vicino all'area di rigore.



44' - Dodò col braccio largo in area su un cross dalla destra, fa sfilare la palla mentre l'avversario è a terra: l'arbitro fa cenno di proseguire.



14' - Check del Var in seguito ad alcune proteste di Ikoné per un rimpallo su Bastoni, possibile braccio in area. Il controllo non evidenzia irregolarità.