Inter e Fiorentina si affrontano a San Siro per la 30ᵃ giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 18, arbitra Daniele Chiffi della sezione di Padova, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



INTER – FIORENTINA Sabato 19/03 h. 18.00



CHIFFI

VALERIANI – PAGLIARDINI

IV: MARCHETTI

VAR: VALERI

AVAR: ZUFFERLI



SECONDO TEMPO



71' - Ammonizione per D'Ambrosio.



65' - Il VAR toglie un rigore all'Inter: Chiffi assegna inizialmente penalty ai nerazzurri per un contatto Lautaro-Venuti ma, dopo on field review, torna sui suoi passi e cancella il penalty. Decisione corretta, il difensore della Fiorentina è in anticipo e viene colpito dall'attaccante argentino.



56' - Saponara stende Barella sulla trequarti, giallo per il centrocampista della Fiorentina.



PRIMO TEMPO



40' - Annullato un gol all'Inter: Lautaro Martinez ribadisce in rete dopo conclusione di Dumfries deviata da Biraghi, ma l'attaccante argentino parte in posizione di fuorigioco. Il VAR conferma la chiamata dell'assistente.



38' - Milenkovic ammonito per un evidente fallo su Lautaro Martinez, l'attaccante della Fiorentina rischia una seconda sanzione per proteste.