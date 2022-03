Gli episodi dubbi da moviola di Sassuolo-Spezia e Genoa-Torino, 30a giornata di Serie A



Sassuolo-Spezia (Venerdì ore 18.45)



Arbitro: Volpi

Guardalinee: Vecchi e Cipriani

Quarto uomo: Miele

Var: Manganiello

Avar: Galetto



68' - Kovalenko stoppa il pallone in area neroverde, il piede sinistro di Frattesi aggancia la gamba destra dell'avversario che però va a terra solo in un secondo momento. L'arbitro lascia proseguire e il Var non lo richiama. Poteva starci il rigore.



54' - Proteste dello Spezia per un contatto tra Ferrari e Kovalenko, il giocatore bianconero va a terra ma l'arbitro lascia giustamente correre e il Var non interviene. Nell'occasione, ammonito Maggiore per proteste.



14' - Ammonito Kovalenko per aver atterrato Frattesi in area avversaria. Decisione giusta, poteva starci il rosso ma in questi casi si evita quasi sempre di dare sia il rigore che l'espulsione.



Genoa-Torino (venerdì ore 21)



Arbitro: Mariani

Guardalinee: Bindoni e Longo

Quarto uomo: Meraviglia

Var: Mazzoleni

Avar: Zufferli