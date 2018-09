La Gazzetta dello Sport analizza la sfida andata in scena ieri sera al Meazza e spiega come i giovani ragazzi di Stefano Pioli, abbiano sofferto e in fine ceduto ai muscoli e all'esperienza della squadra allenata da Spalletti.



“Alla Fiorentina tanti complimenti, all’Inter i tre punti: la dura legge del calcio. La Viola ha le spalle strette, come il ragazzino della canzone di De Gregori, ma si farà. L’Inter continua a risalire la corrente e si assesta a quota dieci, dove aggancia proprio i bravi ragazzi di Stefano Pioli e il Sassuolo. Una notte al 3° posto, seppure in condominio, a un’altitudine più in linea con il mercato. Per lunghi tratti la Fiorentina ha lasciato a bocca aperta: spigliatezza, coraggio, sana incoscienza giovanile. Poi è finita nelle fauci dell’orco interista, perché sì, l’Inter ha calato la maschera”.