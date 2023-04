Una sorpresa decisamente curiosa. Gordon Singer, l'equity e managing partner di Elliott, la vecchia proprietà dei rossoneri prima del passaggio a Red Bird, è stato avvistato sugli spalti di San Siro per Inter-Fiorentina, match vinto 1-0 dalla squadra di Vincenzo Italiano.



IL MOTIVO – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Singer junior, figlio di Paul, si trovava a Milano con alcuni familiari ed amici. Così ha espresso il desiderio di andare a vedere una partita e trascorrere un sabato sera in tranquillità con vista sullo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro. Il Milan è impegnato a Napoli domani sera, quindi Singer è andato a vedere l'Inter di Simone Inzaghi, ospitato dal presidente nerazzurro Steven Zhang.