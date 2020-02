Come riporta La Gazzetta dello Sport, filtrano novità sulle tempistiche di recupero per Stefano Sensi che è alle prese con un problema al piede da due settimane. L'Inter sa che non potrà averlo a disposizione contro la Juventus a meno di miracoli; l'obiettivo per i tempi di recupero è averlo contro il Sassuolo, dopo la gara coi bianconeri.