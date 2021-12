Nuoi guai finanziari in arrivo per il gruppo Suning, azionista di maggioranza dell'Inter. Secondo quanto riferisce Milano Finanza, la nota agenzia internazionale di rating Fitch ha fondamentalmente decretato il fallimento del gruppo immobiliare cinese Evergrande, al quale il colosso della famiglia Zhang aveva prestato qualcosa come 2,6 miliardi di euro nel 2017, sottoscrivendo azioni classe A di Evergrande Real Estate, nell'ambito di una operazione di raccolta di capitali sul mercato del gigante dell'immmobiliare.



Fitch ha declassato Evergrande da C a RD, che sta per restricted default; un bel problema per Suning che aveva rinegoziato l'accordo in essere nel 2020, rinunciando alla restituzione del finanziamento e mantenendo la partecipazione immobilizzata, per evitare una crisi di liquidità di Evergrande. Una vicenda che ha pesato molto sul debito crescente di Suning, considerando che il valore delle quote in possesso della controllante dell'Inter era crollato in maniera significativa nei mesi scorsi, prima delle notizie di oggi fornite da Fitch, secondo cui non è scontato il salvataggio ad opera del governo di Pechino.