L'asse frasi fa sempre più caldo e in Brasile sono sempre più convinti che il club di Rio de Janeiro chiuderà almeno un'operazione con quello nerazzurro nel corso del prossimo mercato invernale. Tanti sono infatti gli intrecci che riguardano le due società a partire da, passando pere il gioiellinoNella giornata di ieri, intervistato da Globoesporte, l'agente di Gabriel Barbos,, non ha chiuso la porta ad un clamoroso "tradimento" della punta classe '96 fresco vincitore dei titoli di capocannoniere e miglior giocatore del Brasileirao con illasciando quindi aperta la possibilità di un cambio di maglia che farebbe rumore, ma che rappresenterebbe un biglietto da visita importante per la nuova presidenza del club dopo l'addio diin direzione Milan.Il Flamengo vuole tornare alla vittoria del titolo in tempi brevissimi, sta trattandocon la Roma (e la Fiorentina con cui sta giocando in prestito oggi), ma non ha messo da parte il sogno di riportare in Brasile anche. Il centrale della Seleçaocon l'Inter che, però, non si opporrebbe a un addio davanti ad un'offerta convincente.Difficile che il Mengao possa presentare un'offerta cash importante per entrambi i giocatori di proprietà dell'Inter, ma qui, come riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbe entrare in gioco il cartellino di, uno dei più promettenti giocatori usciti dal vivaio rubronegro.è uno dei più corteggiati dai club di tutto il mondo. Era, con Vinicius Junior (oggi al Real Madrid) una delle stelline più lucenti del settore giovanile e il Flamengo è pronto a sacrificarlo per chiudere l'operazione con l'Inter che lo segue da tempo. Il problema?ma qui potrebbero entrare in gioco altre operazioni per altri giocatori, la trattativa è solo all'inizio, ma l'asse è sempre più caldo.