Che la trattativa non fosse in discesa era apparso evidente negli ultimi giorni quando l'Inter ha respinto al mittente l'offerta da 12 milioni di euro arrivata dal Bayern Monaco per il riscatto di Ivan Perisic, ma ora l'affare sembra essere definitivamente tramontato.



FLICK CONFERMA - Parlando a margine della presentazione dei trofei vinti nel corso della passata stagione nel Bayern Museum, l'allenatore dei bavaresi, Hansi Flick ha confermato che sull'esterno croato una decisione è stata presa: "È improbabile che Ivan Perisic abbia ancora un futuro al Bayern. È stato deciso che non conteremo più su questi tre giocatori (oltre a Perisic anche Odriozola e Coutinho che hanno già ufficialmente lasciato il club bavarese ndr.). Alaba e Thiago? Finché sono in rosa pianifico il lavoro anche per loro".



CHE FUTURO? - Perisic dopo essere tornato di proprietà dell'Inter al termine del prestito ora resterà ufficialmente un giocatore nerazzurro fino a nuovo ordine. Il club ha provato ad inserire il suo cartellino in altre operazioni in scambio ricevendo per ora soltanto un secco no. Conte lo riabbraccerà giocoforza già nella giornata di domani e non è escluso che, se il mercato non si mostrerà florido, Perisic possa anche restare a Milano. In un ruolo da quarto attaccante, alle spalle di Lukaku, Lautaro e Sanchez. L'Inter, infatti, non ha più intenzione di prestarlo, se sarà addio sarà a titolo definitivo.