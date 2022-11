L’Inter si riscopre fragile a Torino. Contro una Juve rimaneggiata per Inzaghi poteva essere l’occasione di vincere il primo scontro diretto della stagione. Non è andata così, la squadra nerazzurra perde la quinta partita su 13 in campionato scivolando a -11 dal Napoli capoclassifica e vedendo così allontanarsi sempre di più il treno scudetto.