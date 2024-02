Inter: Frattesi adesso vuole riempire la scatola, per Inzaghi e per Spalletti

Guarda Lecce-Inter in diretta su DAZN alle 18

è pronto a riprendersi la sua fetta di. Assente dal campo, per infortunio o scelta tecnica, dal 28 gennaio, giorno della vittoria nerazzurra a Firenze, il classe 1999 oggi è pronto a tornare a dire la sua sul terreno di gioco. In casa del, dove l'Inter è impegnata alle 18 nella 26esima giornata di Serie A, è molto, vedremo se già dal 1° minuto del match del Via del Mare.In questa stagione,, con un bilancio di 2 gol, 1 assist, un'ammonizione e 456 minuti un campo. Un po' poco se si ripensa alle prospettive e aspettative dell'estate, quando Frattesi,nerazzurro,. Poi, però, l'ingranaggio perfetto dell'undici titolare di Inzaghi, e la stagione straordinaria di, di cui Frattesi è l'alter ego, hanno ridotto lo spazio a disposizione per l'ex Sassuolo.: "". E' vero, come ha dimostrato già in Nazionale e nell'Inter, fra le qualità di Frattesi c'è anche quella di, quando viene chiamato in causa, sia dall'inizio che a partita in corso. E lo ha dimostrato sia in Nazionale che con l'Inter. Da oggi, un Frattesi più fresco è pronto a tornare protagonista, sia per l'Inter che per l'Italia.