Inter, Frattesi in cerca di maturità: l'ingresso horror con la Juventus e quei 31 milioni da giustificare

Mai pareggio è parso più una sconfitta di quello cheha fatto registrare con la. Il Derby d’Italia chiusosi sul 4-4, dopo il doppio vantaggio dei nerazzurri, ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra diche ora vuole riscattarsi subito. Con ilche vola,prima dello scontro diretto. Prima tappa di questo piano è la trasferta in. Al Castellani-Computer Gross, l’allenatore piacentino deve, come al solito, far rifiatare alcuni dei suoi, bilanciaree necessità di far punti, il tutto con una lunga lista diche ne limita le scelte.

Il ballottaggio principale che Inzaghi doveva sciogliere era quello della. Era perché la scelta sembra essere caduta su, una scelta forzata. Il sardo infatti slitterà ancora una volta in mezzo al campo poiché, il prescelto per fare le veci di, non è ancora al meglio. Autore di una doppietta contro la Juve,Gioco forza, l’ex Napoli partirà dalla panchina in casa della sua ex squadra.Con questo slittamento, si libera quindi spazio per Davide. La gara con l’Empoli diventaper il centrocampista romano. Dopo un buon inizio di stagione, nel quale sembrava potesse prendersi un posto ancor più da protagonista nella rosa dei campioni d’Italia,Finora ha brillato soprattutto quando ha vestito la maglia dellae, quando è sceso in campo con quella dell’Inter, ha alternatoIl suo recente ingresso a partita in corso contro la Juve. Quando l’Inter aveva bisogno di palleggio, di congelare il risultato, dicosì come Inzaghi gli aveva chiesto, il suo contributo è stato minimo. Troppo rivolto verso l’attacco, verso quegli inserimenti che avrebbero potuto portare al quinto gol,e non ha speso magari unutile che sarebbe potuto servire per frenare uno dei contropiedi che hanno portato al pareggio bianconero.

, serve pensare magari più al noi che all’io, fare qualche corsa all’indietro in più ed evitarne altre dispendiose, e spesso a vuoto, in avanti. A Empoli una nuova chance per il 25enne per dimostrare quellache gli permetterebbe poi di conquistarsi in futuro quel posto da titolare fisso che, oggi come nella passata stagione, ancora non gli è stato concesso. Frattesi ha giocato sempre in queste prime nove di Serie A ma lo ha fatto per solie neanche i numeri da incursore gli sorridono: ha segnato un gol e servito un assist, poco per uno dei migliori interpreti di questo ruolo. Idolatrato nel suo primo anno da nerazzurro, ora anche l’ambiente inizia a farsi qualche domanda:A Empoli un’altra occasione per Frattesi: con lui al meglio nel motore, l’Inter vuole mettersi in scia del Napoli.