Inter, Frattesi: 'Non vogliamo falsare il campionato. Tatuaggio per lo scudetto? Vediamo'

30 minuti fa



A pochi minuti dal calcio d'inizio della partita casalinga contro il Torino, che precederà i festeggiamenti dell'Inter per la vittoria del 20esimo scudetto, il centrocampista nerazzurro Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le dichiarazioni:



LA PARTITA - "In ogni partita andiamo in campo per vincere. Sarebbe un peccato fare brutte figure e falsare il campionato, per rispetto delle squadre affrontate prima dobbiamo affrontare bene le squadre che rimangono con il 100% delle mie possibilità".



TATUAGGIO PER LO SCUDETTO - "A me non piacciono i tatuaggi, sicuramente per una cosa così importante, però, ho pensato a qualcosa. Ma non verrà bene perché me lo farà qualche mio amico (ride ndr)".