L'Inter si ritiene a posto per il proprio centrocampo, ma se dovesse dire addio Matias Vecino, che piace alla Lazio, il club nerazzurro, numericamente, si troverebbe scoperto. Complice anche l'addio di Stefano Sensi, i nerazzurri si fionderebbero nuovamente su Davide Frattesi per anticipare un colpo previsto per la prossima estate.