Icardi per quanto resterà fuori? Ne ha parlato Gianluca Di Marzio a Sky: "Mi sembra assurdo che da qui a fine campionato possa non giocare - ha detto Di Marzio - ma soprattutto in chiave giugno si è creata una frattura insanabile. Le parti in causa sono un po’ permalose, Wanda e Icardi sono molto rigidi, lui non ha preso bene la revoca della fascia e il fatto di vedere uno spogliatoio remare contro di lui, non è felice con i compagni. O lui fa un passo indietro e l'Inter gli viene incontro a livello contrattuale o non so cosa accadrà. Se non si trovasse una soluzione si andrà al divorzio sicuramente".