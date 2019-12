, un giovane fenomeno di belle speranze che con il suo destro ha distrutto il sogno nerazzurro di entrare nelle migliori 16 squadre d’Europa 7 anni dopo l’Inter di Ranieri.Brucia perché con un secondo tempo gestito meglio a Dortmund avremmo almeno pareggiato e dopo Praga l’Inter si sarebbe matematicamente qualificata.Brucia perché il Barca era già primo e qualificato e non aveva grandi motivazioni se non quella di non sfigurare.Brucia perché abbiamo avuto tante palle gol.Brucia perché siamo stati sfortunati in molte occasioni.Quindi brucia perché non te la sei potuta giocare praticamente mai al 100%.Brucia perché abbiamo giocato anche grandi partite.. Il Barca avrà anche giocato con le seconde linee ma ha comunque schierato gente del calibro di. Mica i primi che passano per strada. Conte dal canto suo ha dovuto rinunciare afacendo ancora una volta di necessità virtù.è da statua in piazza, si sta sbattendo senza se e senza ma, non ha riposato un minuto uno in tutta la stagione,non regge per raggiunti limiti di età 90 minuti ogni tre giorni edando tutto comunque non ha esperienza a certi livelli così come. L’Inter già a inizio stagione non era una squadra da Champions, ma comunque è stata all’altezza fino alla fine.. Il campionato va giocato, nei prossimi due mesi non ci saranno impegni europei e andrà affrontato a mille. Conte avrà l’aiuto dei recuperi dall’infermeria e, con tutta probabilità, anche del mercato di gennaio per cuisi sono attivati da tempo.. Guardiamo al futuro, rammaricandoci per un’occasione persa ma sapendo che di occasioni la stagione è e sarà ancora ricca. Sarebbe un peccato farsi scottare dalla delusione per un obiettivo che comunque sarebbe stato per l’Inter proibitivo.Ricordiamoci che ad oggi non siamo una potenza o un top team ma ci sono i presupposti per diventarlo in futuro. Ricordiamoci questo e guardiamo al resto della stagione con ottimismo e fiducia.