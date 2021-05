Dopo averlo inserito a partita in corsa al posto dell'infortunato Sanchez, Antonio Conte sceglie di sostituire Lautaro Martinez nella ripesa per dare spazio ad Andrea Pinamonti, ma la punta argentina non gradisce il cambio. Uscendo la punta ha guardato male l'allenatore rivolgendogli poi frasi che Conte non ha gradito al punto da girarsi verso di lui e rispondergli a tono: 'Fenomeno!'. Il tutto ripreso dalle telecamere.