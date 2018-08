Secondo quanto appreso da Calciomercato.com è sempre più difficile vedere un futuro in Italia per l'attaccante in uscita dall'Inter, Andrea Pinamonti. Oltre alla pista Cagliari anche la pista Frosinone si sta raffreddando con la possibilità di una cessione in prestito ad un club estero entro il 31 agosto che resta l'opzione più probabile per il futuro dell'attaccante classe '99.