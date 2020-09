Oscar Washington Tabarez, commissario tecnico dell'Uruguay, parla di Diego Godin, difensore dell'Inter vicino al Cagliari, e Luis Suarez, fuori dai piani del Barcellona, le sue parole a Ovacion: "Per quanto riguarda Suarez e Godin stanno vivendo situazioni simili. Hanno giocato nel loro campionato con sufficiente continuità; per vari motivi, non hanno giocato tutte le partite, ma Luis ha superato alcuni infortuni, mostrando ancora una volta che è capace di recuperi rapidi. Entrambi hanno giocato, hanno fatto le vacanze, e ora stanno lavorando con i club con i quali sono sotto contratto. A proposito di Suárez, non lo chiamano per giocare le amichevoli, ma questo non mi preoccupa: è un giocatore che ha mostrato è tutta la sua vocazione per la squadra nazionale e la sua devozione. Godin? Inutile parlarne, è in nazionale da prima di noi: è come se fosse l'osso della Celeste".