Gabriel Barbosa, attaccante del Santos, di proprietà dell'Inter, parla della sua esperienza nerazzurra con de Boer. Queste le sue parole riportate da fcinternews.it: "Ho visto quello che ha detto, rispetto la sua opinione, è un grande allenatore. E' andato via dall'Inter e ha lavorato in un'altra squadra in Inghilterra (Crystal Palace ndr), penso che tutti abbiano la loro opinione, rispetto e cerco di imparare da quello che dice. È molto più vecchio di me, quindi devo ascoltare le cose delle persone più grandi di me, è quello che mi insegna mio padre. Sono sicuro che ha più esperienza di me, quindi se la pensa così, lo rispetto e lavoro per migliorare". Queste le parole di de Boer: "Deve guardarsi allo specchio, deve dimostrare ogni giorno col lavoro di poter essere il migliore o di poter essere un buon giocatore, non avendo quell'atteggiamento da superstar".



"Abbiamo avuto un ottimo rapporto all'Inter. Quindi penso che abbia detto quello cose per aiutarmi, non per criticarmi. Penso che alcune critiche mi aiuteranno, da qualsiasi parte arriveranno, io ringrazierò".