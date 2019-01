As primeiras palavras de Gabigol com a camisa do Flamengo. #colunadofla pic.twitter.com/ygKVUHAkAD — Venê Casagrande (@venecasagrande) 8 gennaio 2019

Terminato il prestito al Santos, l'attaccante brasiliano non è riuscito a ottenere il permesso di lavoro per andare a giocare in Inghilterra, così è scemato l'interesse nei suoi confronti da parte del West Ham e del Fulham allenato da Ranieri.Manca soltanto l'annuncio ufficiale, ma sui social gira già il primo video di Gabigol in maglia rubro-negra. A sua volta l'Inter ha fatto sapere di essere interessata al giovane talento brasiliano