. L'Inter ha preso la decisione di vendere l'attaccante brasiliano nonostante i suoi numeri ottimi nel Brasileirao concluso da poco con il Santos, dove è tornato in prestito; si sta cercando dunque la soluzione più redditizia, la volontà è di portare avanti il discorso con ilavviato da oltre 20 giorni, il ds Piero Ausilio ci sta lavorando in maniera concreta. Ma a rallentare le tempistiche dell'operazione è stato un nuovo ostacolo.- Gabigol infatti con il suo entourage èregolamentato da un determinato numero di presenze per ogni giocatore. Non è certo la prima volta che il permesso di lavoro rallenta o addirittura fa saltare alcuni affari, ad esempio al brasiliano Douglas Luiz acquistato dal Manchester City è stato rifiutato solo pochi mesi fa.; altrimenti si procederà sul fronte Brasile, dove ilinsiste per regalarsi il capocannoniere dell'ultimo campionato. Con Milano sempre più lontana e un work permit di mezzo...