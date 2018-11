In attesa di sapere se il futuro sarà o meno all'Inter, l'addio al Santos per Gabriel Barbosa è sempre più vicino. Lo conferma lo stesso Gabigol: "E' fastidioso sentirsi chiedere sempre le stesse cose - riporta UOL Esporte - Le cose sono cambiate dall'ultima conferenza dopo il Palmeiras, ma lo sforzo è stato fatto per il bene del Santos. C'era la mia volontà di tornare dopo un anno senza giocare, confidando nel mio potenziale e nei compagni per ritrovare un buon livello. Le cose ora, però, sono diverse e alcuni giocatori sono arrivati: si vedrà più avanti, ma ad essere sincero credo che le possibilità siano poche".