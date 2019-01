L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del mercato nerazzurro e spiega come l'Inter segua con molto interesse Federico Chiesa.



“Per l’attacco occhi puntati sul gioiello della Fiorentina per il quale però va trovata una non facile intesa economica: anche in questo caso le valutazioni sono distanti 15-20 milioni. L’idea nerazzurra può essere quella di inserire nell’operazione Gagliardini o Karamoh, che sta facendo bene al Bordeaux e rientrerà a Milano”.