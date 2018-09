Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini parla ai microfoni di InterTV poco prima della sfida del Ferraris contro la Sampdoria: "Vogliamo dare continuità alla prova di martedì col Tottenham, una squadra come la nostra deve abituarsi a vincere. Loro sono forti in casa, ma dobbiamo portare a casa i tre punti. La Samp ha un modo di stare in campo molto offensivo e l'ha già dimostrato, sta a noi fermarli e proporre il nostro gioco".