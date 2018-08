A margine di un evento commerciale col suo sponsor tecnico, Roberto Gagliardini ha parlato della nuova stagione dell'Inter e della nuova esperienza in Champions League: "È un obiettivo importantissimo, sono contentissimo di poter esordire in questa competizione. Daremo il meglio e cercheremo di arrivare più in fondo possibile, cercando di rispettare tutte e tre le competizioni. Vogliamo fare bene, abbiamo tutte le possibilità per farlo".