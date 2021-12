Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, parla a Dazn dopo la partita con lo Spezia: "Sono contento di prestazione, della vittoria e del gol. Cerco di farmi trovare sempre pronto, non sempre succede ma spesso se si lavora bene è così. Con Inzaghi ci divertiamo, abbiamo una filosofia che arriva anche dallo scorso anno e abbiamo aggiunto un po' più di dinamicità. Come ci dice spesso il mister la dinamicità è fondamentale, un giocatore se fa movimenti giusti diventa immarcabile".



SULLA CLASSIFICA - "Noi siamo i campioni d'Italia, l'obiettivo è difendere il titolo anche se non è facile ma abbiamo tutte le carte in regola per ripeterci".