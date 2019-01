In casa Inter, parla Roberto Gagliardini: "Vista anche l'esperienza dell'anno scorso dovremo fare molta attenzione per cercare di arrivare in fondo in Coppa Italia. Il Benevento sta facendo bene, noi però ci teniamo tanto e fa parte dei nostri obiettivi".



"Non è cambiato più di tanto con il Boxing Day, ci siamo allenati normalmente e abbiamo posticipato la pausa, ora riprendiamo con il lavoro - dice l'ex Atalanta, ai microfoni del canale tematico dell'Inter -. Era importante fare risultato prima della sosta, lo abbiamo fatto ed è stata una sosta un po' più tranquilla. Ora ci aspetta una seconda parte di stagione fondamentale".