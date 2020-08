Per la Gazzetta dello Sport non ci sono dubbi, è Roberto Gagliardini il peggiore in campo della sfida tra Inter e Siviglia. Questa la motivazione che la “Rosea” dà al suo 4,5.



“Ha sulla coscienza la seconda rete del Siviglia: non legge l’aggiramento di de Jong e fa la figura del palo della luce. Sciupa un rigore in movimento. Svagato nell’azione del 3-2 sivigliano. E un buon muscolare, ma le finali le vinci con un centrocampista alla Banega”.