Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky al termine del 4-0 sul Genoa: "Abbiamo la convinzione di dover lavorare. Gol al Genoa? E' una particolarità, dispiace per loro ma sono contento per la prestazione e il gol. Siamo 20-23 giocatori con potenzialità, la risposta c'è sempre stata".



SULLO SCUDETTO - "Mancano due partite alla fine del girone d'andata, nessuna squadra - sin qui - ci ha messo sotto davvero. Dobbiamo giocarcela fino in fondo, abbiamo le carte in regola per farlo".