Un gol, un assist e una traversa contro il Benevento, il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini parla a Sky Sport al termine della partita: "Sulla carta sembrava già scritta questa gara, ma poi bisogna sempre dimostrarlo in campo. Sette cambi rispetto alla Fiorentina? Nelle big di tutto il mondo funziona così, devono esserci venti giocatori in grado di scendere in campo e tutti dobbiamo quindi farci trovare pronti quando il mister ci chiama in casa. Il mio obiettivo questo, confermarmi. Quando arrivi a certi livelli devi farlo ogni giorno e io sono molto contento. Vidal? Ha preso solo una botta, nulla di che".