Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter autore oggi di una doppietta contro il Genoa, ha parlato a Sky Sport dopo la partita: "Per noi è un momento molto positivo, chiunque giochi fa bene e martedì abbiamo una partita fondamentale col Barcellona. Per i miei compagni sarà una partita difficile ma abbiamo tutte le carte per giocarcela. Avevo bisogno di fare una partita simile, non solo per i gol. Ovviamente fa piacere farne due in una sola partita. In questo inizio di campionato potevo fare di più, ora spero di continuare così. Scudetto? Non è ancora il momento di pensarci, vedremo a marzo dove saremo".