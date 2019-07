Gagliardini come contropartita per arrivare a Milinkovic Savic? Il centrocampista italiano dell'Inter, partito titolare due volte su due nelle amichevoli disputate, per ora vuole concentrarsi soltanto sul provare a convincere Antonio Conte e a domanda diretta sul futuro del Corriere dello Sport ha ribadito: "Scambio con Milinkovic? Per ora non ci penso".



OBIETTIVI - "​Come ha detto Conte, è giusto non porsi limiti. Lui è un vincente, la squadra si sta formando bene e ha l’ambizione di disputare una grande annata. La Juve? Non facciamo la gara su nessuno: meglio pensare a noi stessi".