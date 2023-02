Il mercato in Italia e nei principali campionati europei è chiuso, ma ci sono ancora Paesi dove le squadre possono attrezzarsi con i rinforzi dell'ultima ora. È il caso della Turchia, dove le trattative in entrata chiuderanno questa sera, i cui interessi si possono intrecciare ancora con la Serie A. Nicolò Zaniolo è l'argomento principale di cui si sta parlando in queste ore tra le due Nazioni, con il trasferimento dalla Roma al Galatasaray ormai a un passo, ma c'è un altro giocatore pronto a dire addio al nostro calcio per iniziare una nuova avventura nella Süper Lig: Omar Colley.



ALTRO ADDIO - Il difensore cambiano è infatti a un passo dal Besiktas. Dopo un mese di gennaio ricco di richieste e trattative per lui, con Cagliari, Cremonese e Monza che a più riprese hanno tentato di convincere lui e la Samp, il club turco in queste ore è riuscito ad avere il sì del classe '92. Che sta spingendo con i blucerchiati, protagonisti di un campionato molto negativo, ed è pronto a cominciare un'esperienza in Turchia. Circa 2,5 milioni di euro il prezzo che ill Besiktas pagherà alla Samp, suo malgrado pronta a dire addio al suo gigante.