. Mercoledì 4 gennaio infatti i nerazzurri torneranno in campo in Serie A e lo faranno in un match (già sold out) in cui non potranno più permettersi errori.- Anche per questo, lo staff di Simone Inzaghi sta curando nel minimo dettaglio l’avvicinamento alla gara con l’ultimo step che sarà compiuto con lNovanta minuti utili, anche se, quest’ultimo out per un colpo alla caviglia.- Alla gara col Sassuolo, l’Inter chiede di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e di mettere nelle gambe minuti per farsi trovare pronti all’appuntamento di gala con il Napoli.affidandosi in porta a. Davanti a lui le scelte sono limitate e rispondono ai nomi di. Scontate le fasce con, mentre al centro del campoDavanti- Tre i nodi da sciogliere con vista Napoli, uno per reparto. Partendo da quello arretrato,ma, con una prestazione convincente,si prenderebbe i favori del pronostico su di lui per una maglia da titolare. Certo, contenere Osimhen è compito arduo per tutti, anche per l’ex Lazio. In mezzo al campo. Il croato si è tagliato le ferie post Mondiali di due giorni, si è allenato con il gruppo e appare in ottima condizione. Quando però Marcelo era ai box,così come uno dei più in forma si è dimostrato essere. Considerato intoccabile Barella,, una bella gatta da pelare per Inzaghi. Approfitteranno dell’ultimo test prima della ripresa del campionato anche i due attaccanti principali rimasti disponibili all’Inter,e continuerà a farlo, almeno fino al 30, la data in cui tornerà il campione del mondo Lautaro Martinez.Dopo il Sassuolo se ne saprà di più. Lì dove in campionato aveva fatto doppietta, Dzeko punta a ribadire come l’argentino possa tornare con calma mentre Lukaku vorrà dimostrare che la parentesi qatariota è stata solo un inciampo. Con il mercato alle porte e la promessa che(citofonare Chelsea e Psg), per l’Inter è l’ultima gara del 2022 ma non c’è tempo per fare bilanci. Il 2023 già incombe.