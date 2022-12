Non solo Milan Skriniar, un altro difensore potrebbe lasciare l’Inter, costringendo il club di viale della Liberazione a correre ai ripari sul mercato. Parliamo di Stefan de Vrij, calciatore arrivato a Milano a parametro zero nel 2018, giunto al termine del proprio contratto anche in nerazzurro. De Vrij ha cambiato agente, a curare gli interessi dell’olandese, adesso, è Federico Pastorello, che da oltre un mese ha tra le mani l’offerta di rinnovo ricevuta dall’Inter. Una proposta che però il difensore non ha ancora accettato, rivolgendosi con onestà e chiarezza alla dirigenza nerazzurra.



Dopo 9 anni d’Italia, De Vrij ha espresso il desiderio di affrontare una nuova esperienza, trasferendosi all’estero. Una volontà che l’Inter ha compreso, anche se le parti si sono lasciati con un “ci risentiamo più avanti”. Perché il calciatore olandese è alla ricerca di una sfida stimolante, quella che si definisce “la giusta occasione”. Da diverse settimane Pastorello si è messo al lavoro, ma se non dovesse aprirsi nulla di particolarmente avvincente, i discorsi di rinnovo tra l’Inter e de Vrij potrebbero anche riaprirsi. Il difensore olandese conosce già l’offerta dell’Inter: biennale alle stesse cifre attuali, ma il calciatore non ne fa solo una questione economica.