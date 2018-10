Ai microfoni di Sky, il direttore generale dell'Inter, Giovanni Gardini, ha elogiato il nuovo presidente Steven Zhang.



«Con una proprietà forte come quella di Suning non si può pensare di avere obiettivi di medio livello, noi sappiamo cosa ci aspetta, sappiamo che ogni gara è importante per il percorso intrapreso. La presidenza di Steven Zhang è un motivo di orgoglio, in due anni con noi ha dimostrato tanta passione, vive ogni momento con grande intensità. Ci porterà a raggiungere gli obiettivi che lui stesso si augura”.