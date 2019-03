La Gazzetta dello Sport parla del derby e spiega come Luciano Spalletti abbia sorpreso Gattuso con la mossa Vecino, che ha agito in appoggio a Lautaro Martinez.



“Il Milan è sicuro di specchiarsi nell’Inter, ma appena guarda lo specchio scopre la sorpresa: Vecino sta dietro le punte (4-2-3-1). Troppo tardi. Vecino ha già fatto gol. Perisic trova Lautaro che fa sponda sul secondo palo per l’uruguaiano che irrompe e scaraventa sotto la traversa (3’). Il gol-lampo fa barcollare i rossoneri, ma anche Gattuso che tarda a reagire. Spalletti è riuscito a infilargli il topo nel formaggio. Ha aperto un’autostrada Brozo-Vecino sulla quale viaggiano pericolose ripartenze. Nessuno riesce a intercettare Vecino che se la spassa tra le linee, tanto che al 31’ ha sui piedi un quasi match-point su retropassaggio di Perisic. A questo punto Rino interviene e rimodella il Milan in due mosse”.