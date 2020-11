Secondo La Gazzetta dello Sport, non c'è alcun rischio di esonero ad ora per Antonio Conte: "Per l'Inter vale ancora il patto di Villa Bellini. Ma si è ristretta la possibilità di errore. L'Inter è convinta nella sua dirigenza che il problema sia più mentale che fisico, non c'è traccia di uno scollamento tra squadra e Conte ma di sfinimento mentale, sì", si legge.