Sono sostanzialmente due i dubbi di formazione che avvolgono il Genoa a poche ore dal debutto in campionato in casa dell'Inter.



Contro i Campioni d'Italia Davide Ballardini dovrebbe ancora una volta affidarsi al 3-5-2, modulo ormai collaudato di un club che ha come sempre cambiato moltissimo in estate.



In porta è pronto al debutto Salvatore Sirigu, neppure in panchina venerdì scorso nel 32° di Coppa Italia contro il Perugia. Davanti a lui la certezza è rappresentata da capitan Mimmo Criscito, con l'ex di turno Zinho Vanheudsen a contedere a Davide Biraschi e Andrea Masiello una delle restanti due maglie da titolare.



L'altro punto interrogativo riguarda poi l'attacco, dove l'ormai imminente partenza di Mattia Destro ha mescolato tutte le carte in tavola. Il posto del marchigiano, a sorpresa, potrebbe essere preso da Andrea Favilli con il giovane Yayah Kallon a fargli da spalla. Meno probabile, almeno dal primo minuto, l'impiego dell'altra vecchia conoscenza nerazzurra Goran Pandev, pronto casomai a subentrare a gara in corso.



Quasi scontata, infine, la linea mediana con Milan Badelj in cabina di regia spalleggiato da Hernani e Stefano Sturaro e con Stefano Sabelli e il giovane Andrea Cambiaso ad agire sulle corsie laterali.