Inter, già dalla Roma può scattare l'obbligo di riscatto di Arnautovic: come funziona e le cifre

Emanuele Tramacere

Fin dalla prossima partita di campionato dell'Inter, che vedrà la squadra allenata da Simone Inzaghi affrontare in trasferta all'Olimpico la Roma di Daniele De Rossi, potrà ufficialmente scattare per il club nerazzurro l'obbligo di riscatto dell'attaccante austriaco Marko Arnautovic. Il bomber classe 1989 era infatti arrivato a Milano in estate con una formula speciale che, fra le pieghe del bilancio, specifica la modalità di trasformazione in obbligo del riscatto.



COME FUNZIONA - "Marko Arnautovic è un nuovo giocatore dell'Inter. L'attaccante austriaco arriva in nerazzurro dal Bologna a titolo temporaneo con diritto ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni". Con questo comunicato, pubblicato lo scorso 16 agosto 2023 attraverso il sito web e i social del club, l'Inter rendeva ufficiale l'acquisto e quindi il ritorno a Milano dell'attaccante. Solo a fine ottobre, con la divulgazione del bilancio chiuso il 30 giugno 2023, sono state svelate le modalità della trasformazione in obbligo del riscatto: "L’accordo, valido per la stagione sportiva 2023/2024, prevede per la Società l’obbligo all’acquisto definitivo al primo punto ottenuto dopo la data del 5 febbraio 2024".



LE CIFRE - Avendo giocato di fatto l'ultima partita in campionato contro la Juventus lo scorso 4 febbraio, vincendo per 1-0 a San Siro la sfida scudetto, è proprio dalla prossima gara ufficiale, quella in programma sabato 10 febbraio alle 18 contro la Roma all'Olimpico che potrebbe scattare l'obbligo di riscatto. Basterà anche soltanto un pareggio per far si che l'Inter si ritrovi obbligata a dover versare al Bologna i 4 milioni di euro pattuiti in estate (+ 2 di eventuali bonus) e che si vanno a sommare ai 4 milioni di prestito oneroso già impegnati con la società emiliana.