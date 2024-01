Inter, Inzaghi: 'Non penso a quello che dicono fuori. Arnautovic e Sanchez si toglieranno soddisfazioni'

Redazione CM

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Monza:



"Più del messaggio parlerei della prestazione, i ragazzi mi hanno dato la solita disponibilità e hanno giocato bene contro una squadra che l'anno scorso tra andata e ritorno ci aveva tolto dei punti importanti".



CALENDARIO - "Lo sappiamo che è dura, ora andiamo in Arabia e cerchiamo di difendere il titolo in Supercoppa. Domani al lavoro, lunedì riposo e poi ancora una seduta prima di partire".



PRESSIONE - "No, fortunatamente ho guardato il campo e non fuori, a quello ci pensano i dirigenti. Noi pensiamo a giocare, dopo 20 partite abbiamo ancora tanta strada davanti. Senz'altro so separare queste cose, l'importante è che la squadra mi segua come ha sempre fatto".



INTER PIU' FORTE - "Non posso ancora dirlo, mancano ancora più di 20 partite, l'anno scorso siamo andati in finale di Champions e abbiamo vinto due trofei, ancora non ci siamo ma stiamo tenendo un grandissimo ritmo nonostante tutti siano pronti ad approfittare dei nostri errori".



CARBONI - "Valentin è stato con noi l'anno scorso, gli ho fatto fare mezzala e punta, quest'anno è cresciuto ancora. Io gli auguro di continuare così, poi noi faremo le nostre valutazioni".



MIGLIORARE - "A parer mio c'è sempre da migliorare, secondo me nonostante il pari a Genova avevamo fatto molto bene, così come col Verona nonostante la vittoria potevamo fare meglio. Il Monza era difficile da affrontare, sono soddisfatto".



ARNAUTOVIC E SANCHEZ - "Sono contentissimo di loro, si stanno allenando nel migliore dei modi, ma hanno davanti Lautaro e Thuram che stanno facendo benissimo. Devono continuare così, si ritaglieranno delle soddisfazioni importanti".