Tutto fatto per l'arrivo di Diego Godin all'Inter. Dopo le voci e la trattativa dei mesi scorsi, martedì è stato lo stesso difensore a confermare, in una conferenza stampa emotiva, il suo addio all'Atletico Madrid, la squadra di cui era diventato un simbolo, nonché il capitano.



CONTRATTO DEPOSITATO - Nel futuro del centrale uruguaiano c'è l'Inter, che ha da tempo sistemato tutti i dettagli per il contratto biennale con opzione per la terza stagione che legherà il classe '86 al club del presidente Zhang. Ma c'è di più: secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri nelle scorse settimane hanno già depositato in Lega il contratto di Godin e informato l'Atletico della trattativa, anche in nome dei buoni rapporti che ci sono tra i due club.