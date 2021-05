Intervistato da Sky, l'ex centrocampista, Emanuele Giaccherini, ha espresso la propria opinione sul centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, e sull'ormai ex allenatore dei nerazzurri, Antonio Conte.



“Questa Nazionale ricorda quella di Conte del 2016 dal punto di vista del gruppo. In più questa ha giocatori più forti di quella del 2016. Ha un centrocampo pazzesco con Barella, Verratti e Jorginho, che sono dei top player. Ci sono Nazionali sulla carta più forti, come Francia, Belgio e Inghilterra, però io credo che con il gruppo coeso puoi sopperire al gap con le altre. ​Conte? È uno tra i primi 3/4 al mondo. Le panchine importanti libere sono Real e Tottenham. Per lui il Madrid può essere il coronamento di una carriera straordinaria. Lo vedrei bene lì".