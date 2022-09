Intervistato da fcinter1908.it, Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto Facchetti, ha espresso la propria opinione in merito all'Inter.



SU LUKAKU - “È certamente mancato. Quando è tornato, eravamo tutti convinti che potesse bastare quello. Lui solo come presenza dà sicurezza. Dunque, vederlo arrivare e poi ritrovarselo fuori ha un po' spiazzato. E' una forza e un valore di questa rosa, ci facciamo affidamento eccome”.



SULLA PROPRIETÀ SUNING - “Le voci sono tantissime e si rincorrono da tanto tempo. Da quando ha acquistato l'Inter, Suning ha dimostrato serietà e ha investito parecchio finché in qualche modo non sono cambiati gli scenari. Per ciò che accade attorno, sembra difficile garantire quello standard alto con cui siamo partiti. Credo fosse quello il loro desiderio. Purtroppo, però, è cambiato il mondo intorno e bisogna fare delle valutazioni. Spero che il sentimento che hanno scoperto nel mondo Inter li porti a fare la scelta migliore, tenendo conto che ci sono di mezzo anche interessi e affari”.