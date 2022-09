L’avvio di campionato dell’Inter, con 12 punti conquistati in 7 giornate e un ritardo dalla vetta di 5 punti, non è stato dei più esaltanti. Nel mirino della critica è finito inevitabilmente Simone Inzaghi con la posizione dell’ex allenatore della Lazio che, soprattutto dopo la sconfitta contro l’Udinese, si è fatta meno salda. La possibilità di un addio appare ancora remota ma secondo i betting analyst, riporta Agipronews, in caso di esonero di Inzaghi il favorito per la successione è uno storico ex Inter come Dejan Stankovic, a quota 5, mentre Christian Chivu, tecnico della Primavera interista, si trova a 6. Per l’eventuale successione, però, ci sono anche nomi di rilievo come Thomas Tuchel, appena esonerato dal Chelsea, a quota 12, al pari di Mauricio Pochettino. Più staccato, invece, un altro nome di spicco, Zinedine Zidane, con l’approdo in nerazzurro che vale 20 volte la posta, mentre l’arrivo di Esteban Cambiasso, altro eroe del Triplete, è a quota 15. Più staccati, invece, Rafael Benitez, Paulo Sousa e Claudio Ranieri, rispettivamente a 25, 30 e 35.