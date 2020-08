Secondo quanto riferito da FcInterNews la prossima sarà una settimana decisiva per il futuro di Ivan Perisic. Gli agenti del croato incontreranno la dirigenza del Bayern Monaco per trovare un'intesa per proseguire insieme. Poi il club tedesco dovrà trattare con l'Inter, che difficilmente farà sconti rispetto ai 20 milioni concordati al momento del prestito.