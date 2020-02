L’attaccante del Chelsea Olivier Giroud non è rimasto bene per il mancato trasferimento all’Inter. Secondo quanto riferisce RMC Sport, l’ex Arsenal è rimasto stizzito dal comportamento dei nerazzurri. Infatti, il francese aveva dato priorità al passaggio all’Inter, che l’ha tenuto bloccato senza poi affondare il colpo, costringendolo a rimanere a Londra per l’impossibilità dei Blues di trovare un sostituto.