In casa Inter tiene banco la vicenda della busta con una cartuccia da fucile recapitata giovedì nella sede del club nerazzurro a Milano e indirizzata ad Antonio Conte. Ieri l'allenatore ha staccato la spina, trascorrendo la domenica insieme alla famiglia. Oggi sarà di nuovo ad Appiano Gentile, dove verificherà le condizioni degli infortunati recuperabili per la trasferta di sabato sera a Torino: Asamoah, Sensi e Gagliardini.



Nel frattempo si attendono novità dagli inquirenti, che stanno analizzando la busta e la cartuccia da fucile alla ricerca di impronte o di indizi per risalire all'identità del mitomane capace di un simile folle gesto. Sempre secondo il Corriere dello Sport, le forze dell'ordine da tre giorni hanno inserito l'indirizzo di casa dell'ex ct dell'Italia e della nuova sede nerazzurra nell'elenco di quelli che vengono tenuti monitorati con il VGR (Vigilanza Generica Radiocontrollata). Al netto della vigilanza privata che controlla la zona di City Life.